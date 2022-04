Le speed run di Elden Ring non sono certo una novità. Quella che però è riuscito a realizzare lo YouTuber LilAggy ha sicuramente qualcosa in più ed è veramente speciale, visto lo speed runner non ha solo portato a termine il gioco in tempo record, ma lo ha fatto senza ignorare nessun tipo di boss.

Andiamo con ordine e partiamo dai numeri: Elden Ring conta ben 165 boss, uno dei numeri più alti di sempre, anche per un soulslike. Al momento le speed run del gioco si attestano sugli 8/10 minuti, ma sono ovviamente run che non tengono conto della percentuale e puntano dritte al finale. LilAggy, in questo caso, ha fatto l’opposto: non si è concentrato sul 100%, ma semplicemente sullo sconfiggere tutti i boss presenti all’interno dell’Interregno. Il tempo totale di questa impresa? Addirittura sotto le 10 ore.

ALL 165 BOSSES IN ELDEN RING DEFEATED IN LESS THAN 10 HOURS. pic.twitter.com/RlPhvkwg5S — LilAggy (@LilAggyTV) April 16, 2022

LilAggy ha compiuto questa sua speed run in diretta su Twitch. Si tratta sicuramente di un record che è destinato a durare nel tempo, considerata la difficoltà dei boss a cui i giocatori devono rispondere nel mondo di Elden Ring. Nemici come Malenia, ad esempio, non sono sicuramente facili da affrontare e possono portare via ore e ore di gioco. Insomma, tanto di capello davanti a LilAggy e questa speciale speed run. Potete ammirare il risultato di questa folle idea grazie al video della diretta streaming, ricaricato dallo stesso steamer e YouTuber sul suo canale YouTube e disponibile poco più in basso.

Chiaramente la corsa di LilAggy verso il completamento non infanga le altre speed run, tutt’altro. Semplicemente esistono due metodi diversi per approcciarsi. Sicuramente però questa speed run non è qualcosa che passerà inosservato e sarà conservata a lungo nella memoria dei giocatori che amano questo genere di sfide e questi risultati. Almeno fino alla prossima, grande impresa che grazie ad Elden Ring verrà alla luce!