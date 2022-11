Dopo esser stato rilasciato ormai diversi mesi fa, ultimamente si sta tornato a parlare molto di Elden Ring. L’ultima opera targata From Software ha dato molto di cui discutere alla community di appassionati. D’altronde, parliamo di uno dei giochi più ampi e ricchi di contenuti che il team capitanato da Hidetaka Miyazaki abbia mai realizzato. Proprio per questa sua estrema espansione, i fan di questo gioco non si stancano mai di godere di nuovi contenuti, e in questo i modder hanno avuto da sempre un ruolo molto importante ed apprezzato.

Di mod per Elden Ring (potete acquistare il gioco su Amazon) ne abbiamo trattate già molteplici in passato, ma il contenuto creato dal modder conosciuto in rete come The Roaring Forge è davvero speciale. Si tratta di un aggiunta molto semplice ma di grande qualità, dato che parliamo di una singola arma e non di mod che puntano a stravolgere il gioco. L’arma in questione è una dual e consiste in due ventagli chiamati Tempest e Thundercrash.

Il nome della mod deriva proprio dai due ventagli che, come potete vedere anche da questo video, si presentano con un design meraviglioso. Come spiega lo stesso modder quest’arma dual va a sostituire gli artigli uncinati già presenti in Elden Ring e di conseguenza ne vanno a riprendere il rispettivo moveset. I due ventagli, inoltre, si possono usare sia in coppia, come mostrato in video e nelle immagini che girano in rete, ma anche singolarmente.

Insomma, ancora una volta siamo difronte a un contenuto fan-made di grandissima qualità, e se il tutto ha saputo incontrare i vostri gusti e la vostra curiosità sappiate che potete scaricare questa mod direttamente dal sito NexusMod a questo indirizzo. Per installarla correttamente su Elden Ring vi basta seguire le semplici istruzioni che trovate nella pagina del download della mod.

