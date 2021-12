Elden Ring, ora parla George R.R. Martin: “è un gioco incredibile”

Oramai manca sempre meno alla release di Elden Ring. L’ambizioso gioco di Hidetaka Miyazaki, annunciato nel 2019, debutterà il 25 febbraio 2022 e fin dai tempi del reveal ha saputo conquistare i videogiocatori non solo per l’ottima qualità dei giochi From Software, ma soprattutto per il coinvolgimento di George R.R. Martin, scrittore britannico che in molti conoscono per aver dato vita ai libri da cui venne tratta la serie TV Il Trono di Spade.

Nonostante il suo coinvolgimento, Martin è rimasto silente per diverso tempo e non si è mai esposto in prima persona in merito ad Elden Ring. Tutto però è cambiato nel corso degli ultimi giorni, quando lo scrittore ha deciso di aggiornare il suo blog svelando alcuni retroscena sullo sviluppo e su come ha cominciato a lavorare al titolo. E si tratta di una storia ricca di dettagli, che dimostra come lo scrittore sia stato in grado di lavorare in un campo a lui totalmente estraneo.

Martin ha spiegato come qualche anno fa Hidetaka Miyazaki e il team di game designer lo abbiano contattato per la creazione della lore di un nuovo videogioco. “I video game non sono proprio qualcosa che mi appartiene. Ho giocato in passato a qualcosa ma questa offerta era troppo interessante per essere rifiutata”, ha spiegato lo scrittore. “Il team mi aveva mostrato degli artwork incredibili e ciò che dovevo fare io era solamente costruirci un mondo intorno. Oscuro, profondo, maligno, tutto ciò che serviva come fondamenta”. Il risultato finale è ovviamente Elden Ring.

“Ho fatto la mia parte e spedito tutto il materiale ai miei nuovi amici in Giappone. E sono passati anni, ma i videogiochi sono grandi come film ai giorni d’oggi (cioè, in realtà sono decisamente più grandi) e c’è bisogno di tempo per crearli. Oramai però Elden Ring è qui. E devo dirlo: è semplicemente incredibile”, ha concluso Martin.