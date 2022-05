Ancora una volta ci troviamo a parlare della difficoltà all’interno del più recente titolo di FromSoftware. Con Elden Ring gli appassionati del genere soulslike si sono trovati a dover affrontare nuovi boss e nuove situazioni, ma una delle costanti delle produzioni del team nipponico è sempre l’ardua sfida che alcune battaglie propongono ai giocatori. Forse lo studio si è accorto di ciò, e ha voluto rendere le cose un po’ più facili agli appassionati con il rilascio di una nuova patch passata un po’ in sordina.

Elden Ring

Uno dei primi ad accorgersi dell’implementazioni di questa nuova patch in Elden Ring è stato lo youtuber ‘Illusory Wall’. Il ragazzo ha rivelato in un suo recente video che FromSoftware ha apportato diverse modifiche al proprio ultimo gioco senza farlo sapere agli appassionati. Si è così scoperto che la patch 1.04 ha ridotto l’aggressività di alcune boss fight in cui i giocatori devono affrontare più di un nemico contemporaneamente, come i Valiant Gargoyle o il Godskin Duo.

Stando a quanto viene riferito nel video dello youtuber in questione, ora è molto meno probabile che in queste boss fight i giocatori vengano attaccati da più di un boss contemporaneamente. L’aggressività di questi nemici è stata ridotta e ora quando un boss vi attaccherà l’altro rimarrà più lontano dal combattimento, agendo generalmente in modo molto meno aggressivo rispetto a come accadeva prima della patch.

Sicuramente con l’implementazione di questa patch alcune boss fight presenti in Elden Ring sono state rese un po’ più semplici rispetto al passato. Nonostante questo, il gioco continua a proporre ai giocatori un alto tasso di sfida, e siamo sicuri che molti altri boss continueranno a dare filo da torcere a diversi appassionati.