Elden Ring pesa quasi quattro volte Sekiro! Ecco quando sarà attivo il pre-load

Il 2021 sta ormai per giungere al termine, e questo significa che ci avviciniamo a grandi passi alle prime importanti uscite dell’anno prossimo. Il 2022 partirà con il botto portandosi dietro una serie di attesissimi giochi solo nei primi mesi dell’anno nuovo. Oltre ad Horizon Forbidden West e al nuovissimo Leggende Pokémon Arceus, c’è uno titolo in particolare che sta mandando in fibrillazione l’intera cerchia di appassionati; si tratta ovviamente di Elden Ring.

La nuova opera targata From Software si sta facendo attendere più di altre produzioni del passato firmate dallo studio, il quale ci ha sempre abituato a ritmi di annunci e uscite dei proprio titoli molto serrati. Con Elden Ring, invece, c’è stata di mezzo una pandemia globale dalla quale non ci siamo ancora ripresi del tutto, e sicuramente l’essenza più open world del gioco avrà richiesto al team tempistiche di sviluppo più dilatate.

Per allietare l’attesa, in queste ore l’account Twitter di PlayStation Game Size ha svelato alcuni dettagli riguardanti la grandezza dei file di gioco e l’attivazione del pre-load di Elden Ring. La cosa interessante è notare come la nuova fatica targata From Software peserà oltre 44 GB, senza contare la patch day one. Un peso che è quasi quattro volte più grande rispetto al precedente gioco del team nipponico Sekiro Shadow Die Twice.

Per quanto riguarda il pre-load, ci sarà da attendere ancora un po’ di tempo, dato che sarà possibile installare il gioco su console PlayStation non prima del prossimo 23 febbraio 2022. Vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.