Elden Ring raggiunge le 25 milioni di copie vendute a pochi giorni dal DLC

Elden Ring, sin dal rilascio nel febbraio del 2022, ha continuato a dominare il mercato di qualsiasi piattaforma per cui sia uscito. Acclamato dalla critica, il fantasy ARPG ha conquistato il mondo grazie a un mondo aperto affascinante e combattimenti contro i boss che hanno catturato l'attenzione di milioni di giocatori e di appassionati dell’industria videoludica.

Nei primi mesi successivi al lancio, Elden Ring ha venduto straordinarie 12 milioni di copie, continuando poi a incrementare le vendite fino a raggiungere 1.4 milioni di unità vendute entro la fine di marzo dello stesso anno. A oggi, l'entusiasmo sembra non conoscere flessioni. Infatti, a pochi giorni lancio del DLC Shadow of the Erdtree, il gioco ha raggiunto la notevole quota di 25 milioni di copie vendute, come annunciato dall'account ufficiale X su Twitter. Ovviamente, l'espansione promette di intensificare ulteriormente l'interesse verso il gioco.

Insomma, Elden Ring rappresenta una significativa pietra miliare per FromSoftware. Basti pensare che il precedente titolo di grande successo della software house, Dark Souls 3, aveva raggiunto i 10 milioni di copie vendute in circa quattro anni dal suo rilascio. In meno della metà del tempo, Elden Ring ha quasi eguagliato il totale delle vendite dei tre giochi della serie di Dark Souls, dimostrando così di essere non solo un fenomeno momentaneo, ma un vero e proprio pilastro nel panorama videoludico moderno.

Con l'avvicinarsi del lancio di Shadow of the Erdtree, la comunità di giocatori si mostra più attiva che mai. Il titolo è salito rapidamente nelle classifiche dei giochi più venduti su Steam, posizionandosi attualmente al secondo posto, superato solo da Destiny 2. Il nuovo DLC si trova già nella settima posizione, nonostante la sua uscita sia ancora a giorni di distanza.

Il continuo interesse e hype per le nuove uscite come questa espansione dimostrano come Elden Ring sia diventato uno dei giochi più influenti e ammirati del suo tempo. Se il DLC Shadow of the Erdtree sarà all'altezza delle attese, c'è la possibilità che le vendite di Elden Ring possano addirittura superare i 30 milioni di copie. Una cifra che molti titoli possono solo sognare di raggiungere, e che segnerebbe un ulteriore, incredibile successo per FromSoftware.