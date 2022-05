Dal Giappone è probabilmente arrivata una nuova mod di Elden Ring in grado di conquistare i giocatori. Stiamo parlando di uno speciale add-on, che consentirà di espandere il range di evocazioni disponibili e della loro di competenza e permetterà agli utenti di avere un fidato compagno sempre a loro disposizione.

Elden Ring

La mod, chiamata semplicemente NPCs and Bosses Spirit Summons è disponibile sull’hub di Nexus e i primi riscontri da parte del pubblico sono decisamente positivi. In poco più di un mese, infatti, la mod è esplosa, con ben 16.000 download ed è già stata aggiornata per ben tre volte. Ma cosa permette di fare questo speciale add-on? Semplice: consente ai giocatori di Elden Ring di evocare come compagni i boss e gli NPC preferiti come compagni di battaglia.

Creata dal modder Satoshi98, questa speciale mod di Elden Ring si basa sulle normali evocazioni che permettono ai giocatori di evocare spiriti in-game per poterli aiutare nelle loro scorribande nell’Interregno. Chiaramente è stato modificato il comportamento dei boss e degli NPC, per non snaturare troppo l’esperienza di gioco. Se siete interessati a questa speciale mod potete installarla visitando questo indirizzo. Come di consueto vi invitiamo a giocarci offline, per evitare eventuali ban da parte del sistema anti-cheat incluso nell’ultimo gioco FromSoftware.

Al di là del successo di Elden Ring, moltissimi giocatori PC sono ancora preoccupati dalle condizioni delle versioni Steam dei tre Dark Souls. Da gennaio 2022 infatti è stato disabilitato l’accesso ai server di gioco a causa di un expolit molto pericoloso. A distanza di mesi, però, i server non sono ancora tornati online. Bandai Namco ha precisato che il team di sviluppo continua a lavorare per ripristinare il comparto online, ma per ora non ci sono novità in vista. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli aggiornamenti in arrivo dal mondo dei videogiochi.