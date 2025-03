Elon Musk attacca Assassin's Creed Shadows: Ubisoft risponde in modo tagliente

Le critiche ad Assassin's Creed Shadows si sono intensificate nelle ultime settimane, creando un acceso dibattito online che ha coinvolto persino il controverso proprietario di X, Elon Musk. Il nuovo capitolo della celebre saga Ubisoft, ambientato nel Giappone feudale e uscito da pochi giorni, è diventato terreno di scontro tra apprezzamenti genuini e critiche spesso motivate più da pregiudizi che da valutazioni oggettive del prodotto - eppure, nonostante le polemiche, il gioco ha registrato un debutto commerciale notevole, classificandosi come uno dei migliori lanci della serie, secondo solo ad Assassin's Creed Valhalla -.

L'episodio più eclatante di questo scontro è avvenuto direttamente sulla piattaforma X, dove Elon Musk ha accusato il gioco di essere "terribile" e promosso "solo per denaro". La risposta di Ubisoft non si è fatta attendere ed è stata tanto ironica quanto tagliente: "È questo che ti ha detto la persona che gioca con il tuo account di Path of Exile 2?", riferendosi alle recenti ammissioni dello stesso Musk riguardo alla condivisione del suo account di gioco.

La replica ha colto nel segno, evidenziando l'ipocrisia di chi critica un prodotto senza reale competenza in materia. La community online ha ampiamente sostenuto la posizione di Ubisoft, creando quello che in gergo viene definito un "ratio" favorevole – ovvero un numero di reazioni positive alla risposta molto superiore a quelle del commento originale.

Un successo che sfida le polemiche

Nonostante le voci negative, Assassin's Creed Shadows sta registrando numeri impressionanti. Su Steam, la versione PC ha superato ampiamente i risultati di Origins e Odyssey, dimostrando che l'interesse del pubblico va oltre le polemiche. Il successo commerciale sembra quindi smentire le critiche più feroci, confermando l'apprezzamento di una larga fetta di giocatori.

Non è la prima volta che Musk si esprime sui videogiochi senza particolare cognizione di causa. In passato, aveva dichiarato il suo entusiasmo per il trailer di GTA VI, pur ammettendo di non essere mai stato un grande fan della serie Rockstar. La credibilità del miliardario in ambito videoludico è ulteriormente compromessa dalle recenti rivelazioni sulla condivisione del suo account di Path of Exile 2 e Diablo 4.

Il team di community management di Ubisoft sembra aver deciso di non tollerare più commenti pretestuosi, scegliendo di rispondere con ironia pungente a critiche considerate infondate. E, secondo noi, fanno bene.