Empire of Sin: il gioco di Romero è stato ufficialmente rimandato

Sono state settimane decisamente curiose (per non dire strane) per il mercato videoludico mondiale. Oltre al fatto che i primi 2 mesi del 2020 si sono rivelati molto “deludenti” per quanto riguarda le uscite, svariate case di sviluppo hanno deciso di rimandare le proprie opere lasciando molti fan con l’amaro in bocca. Tuttavia sembra che il periodo dei rimandi non sia ancora finito perché durante la giornata odierna siamo venuti a conoscenza di un’ulteriore posticipo. A quanto pare anche il futuro gioco Empire of Sin è stato ufficialmente spostato di qualche mese.

La notizia è stata confermata attraverso la pagina Twitter di Paradox Interactive (publisher ufficiale di Empire of Sin). Inizialmente il gioco dei Romero Games sarebbe dovuto uscire durante i primi mesi di questa primavera. Con l’annuncio del rimando il titolo Paradox è stato rimandato ad un generico “Autunno 2020”. Non ci sono stati dettagli concreti in merito a questo rinvio di Empire of Sin. Stando alle poche informazioni rilasciate il rimando è dovuto alla necessità di ulteriore tempo per sviluppare al meglio il prodotto.

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU — Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) February 18, 2020

Se per caso non sapete cosa sia Empire of Sin, vi basta sapere che si tratta di un prodotto ludico creato da Romero Games (ovvero uno studio messo in piedi dal celebre John Romero). Il titolo è stato presentato come un classico strategico a turni ambientato a Chicago durante “l’epoca” dei Gangster. In Empire of Sin dovremmo gestire al meglio ogni singola attività illegale per portare in alto il nome della nostra famiglia (di Gangsters).

Il gioco arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Non sappiamo se grazie a questo rimando Empire of Sin vedrà la luce anche sulle macchine da gioco Next Gen. Ci tocca sicuramente aspettare ancora e sperare di scoprire più dettagli nelle prossime settimane!