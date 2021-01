Epic Games: gioco gratis PC del 28 gennaio, link download

Nuova settimana, nuovo gioco gratis per PC da riscattare all’interno dell’Epic Games Store. Ormai il giovedì pomeriggio è diventato un appuntamento fisso, uno di quei giorni da segnare con un cerchio rosso sul calendario dei giocatori appassionati. Dopo due settimane all’insegna dello spazio, questo pomeriggio l’Epic Games Store ha deciso di cambiare marcia, proponendoci un recente titolo molto particolare.

Parliamo di Dandara Trials of Fear Edition, il fantastico metroidvania a due dimensioni sviluppato dai ragazzi di Long Hat House. Come appartenente ad uno dei generi più in voga in questi ultimi anni, anche Dandara mette i giocatori nei panni di una protagonista intenta ad esplorare il proprio mondo un gadget (o abilità) alla volta. In questo caso ad accompagnarci nel mondo di Salt c’è un’aspetto visivo che strizza gli occhi all’epoca 8-bit.

Effetti grafici e animazioni sono però ben impiantati all’epoca moderna del gaming, e questa commistione di visioni da a Dandara un grande carattere e una sua riconoscibilità. I giocatori dovranno sfidare la gravità saltando su piattaforme, muri e soffitti, così da avanzare e scoprire i misteri e i segreti nascosti nel mondo di Salt e i tantissimi e diversi personaggi che lo abitano. Dandara dovrà essere accompagnata nella sua battaglia per la sopravvivenza contro i nemici e gli oppressori del suo mondo. Potete riscattare gratuitamente Dandara Trials of Fear Edition a questo indirizzo.

Dandara Trials of Fear Edition è quindi il nuovo gioco gratis proposto dal sempre molto generoso Epic Games Store. Un titolo davvero affascinante e che saprà attirare tutti gli appassionati del genere metroidvania, che in questo periodo sta regalando tanti grandi piccoli capolavori di ogni tipo. L’appuntamento per un nuovo gioco gratis si rinnova a settimana prossima, quando l’Epic Games Store regalerà: For The King. Cosa ne pensate del nuovo gioco gratuito per PC proposto da Epic Games?