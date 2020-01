Epic Games Store: 3 giochi gratis a inizio gennaio 2020

Il 2019 è stato un anno foriero di molte novità, una fra tutte la nascita dell’Epic Games Store. Per molti mesi il negozio digitale dei creatori di Fortnite ha regalato di settimana in settimana almeno un gioco, arricchendo quindi la libreria di molti appassionati. Con la conclusione dell’anno è terminata anche tale offerta, ma Epic ha deciso di fare un ulteriore regalo per l’inizio del 2020.

Sono infatti disponibili tre nuovi giochi gratis sull’Epic Games Store: Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition e Steep. Queste tre opere resteranno a disposizione fino al nove gennaio 2020, precisamente fino alle ore 17.00. Avete quindi una settimana per poterli reclamare e ottenere l’accesso per sempre, senza alcun costo.

La presenza dei primi due capitoli della serie Darksiders permetterà a molti di iniziare a vivere le avventure dei cavalieri dell’apocalisse, che sono poi proseguite con il terzo capitolo e con il prequel Genesis. I titoli principali sono dei giochi d’azione in terza persona, mentre Genesis è un diablo-like: potete trovare la nostra recensione della versione PC (le versioni console devono ancora essere rilasciate) a questo indirizzo.

A chiudere il pacchetto è Steep, il simulatore di sport invernali. Potremo dedicarci allo snowboard, allo sci, alle tute alari e al parapendio sulle Alpi, in un ambiente open word denso di tracciati da percorrere in solitaria o con i propri amici. Steep è offerto in versione standard, ma sono disponibili una serie di DLC a pagamento che aggiungono nuove mappe ed eventi.

Ripetiamo che avete tempo fino al fino al 9 gennaio per poter reclamare i tre giochi gratis dell’Epic Games Store. Per poterlo fare vi basta raggiungere questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di questo tris di offerte? Vi convince oppure avreste preferito altro?