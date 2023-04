Vi siete goduti i giochi della scorsa settimana (Dying Light Enhanced Edition e Shapez)? Bene, perché Epic Games ha appena attivato i videogiochi gratuiti di questa settimana e vi possiamo assicurare che ne valgono veramente la pena, soprattutto se apprezzate i titoli online o cooperativi.

Il primo videogioco gratis da riscattare è Second Extinction, un particolare videogioco FPS di sopravvivenza (sulla falsariga di Left 4 dead, per farvi un esempio), dove dovrete completare degli obiettivi in una vasta mappa mentre orde di… dinosauri vi daranno la caccia. Dovrete collaborare con i vostri amici per riuscire a prevalere e tornare incolumi alla base, così da potenziare le vostre abilitò e armi. Insomma, un bel passatempo, e graficamente è anche molto carino.

Link per il download

Il secondo videogioco gratuito è Mordhau, un action in prima persona dove dovrete combattere contro svariati giocatori avversari in terrificanti scontri all’arma bianca, in una sottospecie di Deathmatch medievale tecnico ma anche molto diverte.

Link per il download

Questi giochi sono scaricabili senza costi aggiuntivi fino alle 17 del prossimo giovedì (20 aprile), quindi affrettatevi a scaricarli o quantomeno metterli in libreria per non perderveli. La prossima settimana, invece, verranno regalati Beyond Blue e Never Alone, due titoli maggiormente narrativi che non mancheremo di segnalarvi attraverso i nostri link.