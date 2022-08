Dal palco della Opening Night Live della Gamescom 2022, Leslie Benzies (game designer e produttore della serie di GTA) ha svelato ufficialmente il suo nuovo videogioco, il primo dopo essersi separato da Rockstar Games. Parliamo di Everywhere, misterioso progetto di cui non si sapeva moltissimo, che si è mostrato con un primo, intrigante trailer.

Everywhere

Il filmato si è aperto con una serie di testimonianze da parte del team di sviluppo, per poi concentrarsi sul tipo di gioco che gli utenti avranno tra le mani. Si tratta di un shooter in terza persona, con veicoli e un’ambientazione open world. Chiamata Everywhere, il trailer non ci ha dato ulteriori informazioni, ma l’ha fatto Adam Whiting, Assistant Game Director.

“Il progetto è decisamente ambizioso. Abbiamo intenzione di creare un nuovo mondo, non solo di gioco, ma anche per condividere e incontrare gli amici”, le parole di Whiting. Con Everywhere, il team di sviluppo intende portare sul mercato un titolo dove i giocatori potranno condividere e creare le proprie esperienze. La data di uscita ovviamente non è ancora tata annunciata, ma la speranza del team di sviluppo è di pubblicarlo il prossimo anno. Whiting ha dichiarato che nel corso dei prossimi mesi i giocatori vedranno sicuramente di più e scopriranno nuove informazioni in merito all’ambizioso progetto, probabilmente anche durante i prossimi The Game Awards. Potete dare uno sguardo al trailer subito qui in basso.

Per il momento è tutto. Leslie Benzies e Adam Whiting hanno però annunciato che ci saranno novità in merito per tutti gli iscritti alla newsletter. L’iscrizione può essere effettuata sul sito web ufficiale del gioco, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi e dalla Gamescom 2022, che continuerà fino al 26 agosto.