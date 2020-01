Ex sviluppatori di Bioware stanno sviluppando un nuovo RPG a tema Sci-Fi

Nel corso degli anni Bioware ha perso alcuni delle menti che hanno portato lo studio canadese nell’olimpo delle software house più amate dai videogiocatori di tutto il mondo. Ora, i due co-fondatori di Bioware hanno messo insieme un nuovo studio chiamato Archetype Entertainment e hanno annunciato di essere al lavoro sul loro primo nuovo gioco come nuovo collettivo.

Da quel che si può leggere sul sito di Archetype, il progetto sarà “un gioco di ruolo multipiattaforma ambientato in un nuovo universo di Sci-Fi”. Il nuovo team di sviluppo è ancora in costruzione, ma può già vantare di un solido sostegno. La cosa interessante è che questo nuovo studio è una divisione autonoma facente parte di Wizards of the Coast, la stessa compagnia dietro a Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons.

James Ohlen e Chad Robertson, prima di cominciare questa nuova avventura in Archetype, hanno lavorato in BioWare fin dai tempi di Baldur’s Gate. Ohlen è stato anche il capo progettista di Dragon Age: Origins e game director di Star Wars: The Old Republic. Chad Robertson invece, è stato recentemente ha lavorato su Mass Effect: Andromeda e ha ricoperto il ruolo di direttore dei servizi per Anthem, mentre ora è il direttore generale di Archetype.

Sul sito web del nuovo studio, il team si presenta con la seguente dichiarazione. “In Archetype, crediamo che ci sarà sempre un posto per i giochi di ruolo basati sulla trama e che mettono il giocatore al centro di un’epica narrativa personale con scelte di grande impatto. Stiamo creando giochi che rappresentano la diversità del nostro pubblico. Crediamo anche che gli studi di sviluppo debbano migliorare anche i migliori sviluppatori e metterli alla prova con progetti ambiziosi, modellati da una visione creativa forte e comunicata in modo trasparente”.

Si conosce ancora troppo poco del primo progetto di questo nuovo studio, ma sul sito si possono già intravedere una manciata di bozzetti di quella che è la visione del team. in una figura si intravede un complesso industriale dominato da un enorme edificio con un cielo che presenta due lune. Siete curiosi di sapere di più del primo lavoro del nuovo studio di due ex Bioware?