Exit the Gungeon: il gioco dei Dodge Roll arriva a sorpresa su Nintendo Switch

Come ogni singola Direct proposta da Nintendo, anche l’Indie World di questa sera ha saputo decisamente soddisfare le nostre aspettative. In circa 20 minuti la casa nipponica ci ha deliziati con una moltitudine di titoli (indipendenti) in arrivo sulla nostra amata console ibrida. Quasi tutti i titoli si sono rivelati interessanti, tuttavia la sorpresa finale è stata decisamente la ciliegina sulla torta. Durante gli ultimi minuti dell’evento dedicato, Nintendo ha annunciato che il curioso Exit the Gungeon si unirà ufficialmente alla libreria Switch!

Esattamente come Enter the Gungeon, anche questa specie di “sequel” ci butterà in un contesto di gioco molto simile ai Bullet Hell. Il nostro obbiettivo sarà quello di affrontare una serie di livelli in sequenza, nella speranza di arrivare alla fine del Gungeon. Exit the Gungeon (proprio come il suo predecesore) utilizzerà le meccaniche roguelite per diversificare ogni singola partita con nuovi nemici, nuove stanze ed ovviamente nuove ricompense.

Tuttavia, a differenza del “primo” titolo, Exit the Gungeon non “sfrutterà” una struttura da twin-stick shooter con visuale “top down”. Infatti questo sequel sfrutterà una struttura molto più simile al “climbing game” che spingerà i giocatori a sfruttare un approccio molto più simile ai platform 2D. Questa scelta nasce dal fatto che inizialmente il gioco è stato progettato con in mente le piattaforme mobile (infatti debuttò sull’Apple Arcade).

Il titolo dei ragazzi di Dodge Roll sarà per il momento un’esclusiva (console) temporale per Nintendo Switch e Apple Arcade. Per quanto riguarda a data d’uscita Exit the Gungeon risulta già disponibile all’acquisto sull’ibrida Nintendo. Quindi se avete amato Enter the Gungeon è volete una nuova sfida, non dovete aspettare altro! Correte a provare il nuovo titolo dei ragazzi di Dodge Role e fateci sapere cosa ne pensate!