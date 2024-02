F1 23 per PS5 non è mai costato così POCO! (-50€)

Appassionati di adrenalina e competizioni ad alta velocità, preparatevi a immergervi nei nuovi circuiti di F1 23 per PS5, ora disponibile su Amazon al vantaggioso prezzo di 29,99€ invece di 79,99€, garantendovi uno sconto imperdibile del 63%! È il momento di plasmare il team dei vostri sogni e conquistare la vittoria, sfruttando appieno le nuove e coinvolgenti funzionalità offerte da F1 World. Un'esperienza di gioco unica vi attende, non lasciatevela sfuggire!

F1 23, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 23 si rivolge a coloro che bramano un'immersione totale nell'affascinante mondo della Formula 1, offrendo l'opportunità di vivere l'emozione delle gare nei nuovi e avvincenti circuiti di Las Vegas e Qatar. La modalità narrativa Braking Point, arricchita di rivalità e sfide ad alta velocità, è pensata per chi ricerca un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente. L'innovativa introduzione delle bandiere rosse aggiunge un livello strategico inedito, spingendo i giocatori a rivedere costantemente le proprie strategie per affrontare le sfide in pista.

F1 23 si rivolge con entusiasmo anche agli aspiranti manager di scuderia, offrendo un'immersione totale nella modalità Carriera Scuderia, dove si può creare e gestire il team perfetto. Pensato per gli amanti della condivisione, il gioco offre la possibilità di competere a schermo condiviso o di sfidarsi nel nuovo e coinvolgente multiplayer multipiattaforma. Per chi ama le sfide, F1 World presenta un sistema di progressi condivisi che aggiunge costantemente nuovi contenuti giornalieri, settimanali e stagionali, mantenendo il gioco sempre fresco e coinvolgente. Gli appassionati che desiderano mettere alla prova le proprie abilità e migliorare tecnicamente troveranno in F1 23 un alleato prezioso, grazie alla piattaforma RaceNet che consente di analizzare prestazioni e strategie.

Con l'attuale prezzo promozionale di 29,99€, invece dei consueti 79,99€, F1 23 offre un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di corse e di Formula 1. Con una modalità narrativa coinvolgente, nuovi circuiti di gara, migliorie nella giocabilità e un ricco hub F1 World, il gioco promette ore di divertimento e sfide coinvolgenti. La combinazione di azione ad alta velocità, strategia di gara e opzioni di personalizzazione, unite a un notevole miglioramento nelle meccaniche di guida, rendono F1 23 PS5 un acquisto consigliato per vivere l'emozione del campionato mondiale di Formula 1 comodamente dal divano di casa.

Vedi offerta su Amazon