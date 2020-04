Facebook Gaming, la piattaforma lancia i Tornei

In questo momento di emergenza ci sono alcune società che si stanno muovendo per rendere lo stare a casa leggermente più piacevole. Sono tante ad esempio le organizzazioni che hanno lanciato eventi legati al mondo dei videogiochi, basti pensare alle star dell’NBA o ai gran premi della Formula 1 disputati ogni domenica in modalità virtuale sul titolo di Codemasters. Insomma ognuno sta facendo la sua parte, e Facebook a questo punto non voleva essere da meno. Ecco perché un paio di giorni fa ha rilasciato una nuova funzione nell’ambito della sua piattaforma Facebook Gaming.

La casa blu ha deciso di anticipare l’uscita della funzionalità proprio per permettere a tutti i giocatori e organizzatori, di poter provare al meglio questa nuova funzione. Questa nuova feature permetterà di organizzare sfide amichevoli con amici, familiari e anche con intere community. Grazie a Facebook Gaming e questa sua nuova funzione sarà possibile creare tante partite, che si tratti di una sfida tra amici, di un torneo lanciato da un creator o di una competizione di eSport globale, da oggi potranno supportare il tutto tabelloni di gara, classifiche e tutto il resto in forma virtuale.

📣Launch announcement…📣🎮🧵 1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS — Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 7, 2020

Le potenzialità di questa nuova funzionalità, sta semplicemente nella facilità di fruizione del servizio. In un unico posto si potrà infatti partecipare, organizzare e guardare eventi, tutto su un’unica piattaforma: Facebook Gaming. Sarà inoltre possibile partecipare a raccolte fondi per cause benefiche, cosi come succede già nei profili classici che possono supportare molteplici organizzazioni.

Una grande innovazione per tutto il mercato eSportivo, non solo per le organizzazioni ma anche per le tutti i singoli player che grazie a questa funzione potranno rimanere in contatto con tutti i propri fan. Speriamo che il tutto miri a supportare l’eSports e a cercare di non creare segmentazione all’interno del business, che sempre di più sta crescendo in questo periodo.