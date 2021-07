Facebook, ologrammi e realtà virtuale su console nel futuro social

Mark Zuckerberg, patron di Facebook, sta cercando di portare il social network al prossimo livello attraverso la divisione gaming, facendo diventare il social network sempre più parte integrante delle vite delle persone attraverso la creazione di un metaverso multipiattaforma, un ambiente con sempre più interattività e integrazione di nuove funzionalità e app.

In un’intervista con The Verge, Zuckerberg ha parlato di un futuro prossimo in cui Facebook sarà un ambiente con app interconnesse, accessibile da ogni device e console, che includano soprattutto VR e AR: “un internet integrato dove potresti essere in un’ambiente per poi teletrasportarti in posti differenti e stare con gli amici“.

In altre parole, il multi-miliardario creatore di Facebook vorrebbe che gli utenti non stiano solo sui social media, ma che vivano i social media. Zuckerberg crede che tale metaverso sia necessario perché i social media attuali e le loro modalità di interazione sono ancora molto lontane dalle interazioni nella vita reale, ossia tramite videochiamate e messagistica: “stiamo fondamentalmente mediando le nostre vite e la nostra comunicazione attraverso questi piccoli rettangoli luminosi. Penso che non sia proprio il modo in cui le persone sono fatte per interagire”.

Per raggiungere interazioni che emulino più a fondo le interazioni della vita reale, Zuckerberg parla di VR, AR e ologrammi che un giorno faranno parte del Facebook del futuro. Nelle prospettive di Zuckerberg, il nuovo metaverso di Facebook non sarebbe semplicemente da applicare al gaming o alla socialità, ma a ogni aspetto della vita. Per esempio, nell’intervista ha parlato di come gli uffici possano convertirsi in ambienti VR personalizzabili.

L’obiettivo di far diventare Facebook un metaverso immersivo e gamificato è praticamente il prossimo passo del social. Lo scorso ottobre è stato lanciato il nuovo servizio di cloud gaming e ultimamente è uscito sul mercato l’Oculus Quest 2. Che il futuro di Facebook Gaming sia proprio quello descritto da Zuckerberg?