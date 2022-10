Nel pomeriggio di ieri l’Epic Games Store ha rilasciato due nuovi giochi gratuiti riscattabili per chiunque sia in possesso di un account dello store. Come da tradizione, ci è stato permesso di dare uno sguardo anche a quelli che saranno i prossimi titoli gratuiti in arrivo tra esattamente una settimana, e non abbiamo potuto fare a meno di notare un vero e proprio pezzo da novanta: Fallout 3. Ebbene sì, l’acclamato RPG post apocalittico di Bethesda diventerà presto un gioco gratuito, ma vediamo nel dettaglio quando e come si potrà ottenere.

Fallout 3 è diventato molto presto uno dei capitoli più amati della saga creata da Interplay Entertainment e ora nelle mani di Bethesda. Questa passione per il franchise è arrivatat al grande pubblico proprio con il terzo capitolo, che è quello che ha portato alla saga una nuova prospettiva in prima persona e tutta una serie di piccole e grandi rivoluzioni molto apprezzate da pubblico e critica. Ora, se non vi eravate mai avvicinati a questo grande titolo state per avere la vostra occasione d’oro.

A partire da giovedì 20 ottobre, infatti, Fallout 3 sarà uno dei giochi gratis settimanali proposti dall’Epic Games Store. Il titolo sarà riscattabile in modo completamente gratuito, e lo potrete fare vostro senza spendere un centesimo per la durata di un’intera settimana. Per aggiungere questo titolo alla vostra collezione di giochi digitali vi basterà creare un account sull’Epic Games Store e riscattare la vostra copia del gioco.

Quel che vi farà piacere, inoltre, è che la versione che sarà presto regalata da Epic Games non è quella base, ma si tratterà della Fallout 3 Game of the Year Edition. In questa edizione non solo potrete godere dell’esperienza del gioco base, ma sono inclusi anche tutte le espansioni rilasciare dopo il lancio del gioco, così da avere l’esperienza più completa possibile di quello che ancora oggi viene definito come un capolavoro della settima generazione videoludica.