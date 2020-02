Fallout 4: nuove immagini della mod che ricrea New Vegas

Un gruppo di modder sta lavorando da tempo a ricreare l’esperienza di Fallout New Vegas in Fallout 4. Forse ispirati dal ritorno di Obsidian Entertainment con il recente The Outer Worlds, il team di modder ha deciso di omaggiare uno dei più amati lavori del team americano. Mentre i lavori a questa mod procedono, i ragazzi hanno deciso di tenere aggiornati gli appassionati pubblicando una manciata di nuove immagini.

I recenti screenshot mettono in mostra principalmente gli ambienti che il team ha realizzato. Tra le ambientazioni protagoniste degli ultimi scatti pubblicati possiamo trovare spazi aperti con relitti di automobili arrugginite, foreste e ambienti riconducibili ai vault sotterranei.

La mod Fallout 4: New Vegas mira a ricreare Fallout New Vegas di Obsidian Entertainment utilizzando il motore di creazione del quarto capitolo di Fallout. Al momento dell’uscita, questa mod sarà completa di tutte le missioni di storia e il contenuto del New Vegas originale. Inoltre, gli sviluppatori della mod hanno dichiarato che stanno lavorando a molte migliorie sia per quanto riguarda la grafica che le meccaniche di gameplay.

Sfortunatamente non c’è ancora nessun indizio riguardo al periodo di uscita di questa mod, ma di sicuro possiamo definirla come uno dei contenuti più interessanti da seguire per Fallout 4. Cosa ve ne pare di quello che si è visto fino a questo momento della mod dedicata a Fallout New Vegas? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.