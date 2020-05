Fallout 76: il prossimo update porterà molti nuovi contenuti

Fallout 76, la variante MMO della celebre saga di Bethesda Softworks, riceverà un update incredibilmente ricco di contenuti e fortunatamente il lancio è previsto questa estate. Con questo aggiornamento saranno introdotte le stagioni, che permetteranno ai giocatori di ottenere moltissime nuove ricompense tramite un sistema a punti. In aggiunta, il sistema di combattimento sarà revisionato per garantire combattimenti più intensi. Inoltre verrà introdotta in Fallout 76 una nuova serie di missioni legate alla Confraternita d’Acciaio, che dovrebbero aggiungere diverse ore di contenuti al titolo.

La conferma riguardante il prossimo update di Fallout 76 arriva direttamente da Bethesda che ha rivelato propri piani per quanto riguarda il futuro del videogioco, ma per ora le informazioni rilasciate riguardano principalmente il sistema delle stagioni. Le stagioni saranno degli eventi gratuiti che permetteranno di accumulare punti attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici oppure completando delle sfide. Questi punti, che nel gioco sono chiamati “S.C.O.R.E.”, permetteranno ai giocatori di salire di grado nella stagione di Fallout 76 e per ogni livello raggiunto si otterrà una ricompensa.

Il metodo migliore per ottenere dei crediti “S.C.O.R.E.” è tramite il completamento delle nuove sfide che saranno introdotte con l’aggiornamento. Questo nuovo sistema premierà i giocatori che completeranno le sfide proposte, che saranno suddivise in giornaliere e settimanali. Diversamente dal sistema correntemente utilizzato nel titolo, queste nuove sfide non richiederanno al giocatore di completare delle missioni specifiche, ma bensì lo premieranno per delle semplici azioni che vengono usualmente effettuate giocando. Salire di livello, completare degli eventi o uccidere delle creature leggendarie sono degli esempi delle sfide che potremo affrontare dopo il nuovo aggiornamento di Fallout 76.

Per ora non sappiamo molto aldilà dei dettagli riguardanti le stagioni che verranno introdotte con l’aggiornamento, ma, molto probabilmente, nuove informazioni verranno pubblicate in futuro prima che l’update venga rilasciato nell’estate del 2020. Se siete interessati a tutti i dettagli riguardanti il futuro di Fallout 76 potete consultare la roadmap pubblicata sul sito ufficiale del gioco. Vi ricordo, infine, che per tutto il weekend Fallout 76 potrà essere giocato gratuitamente.