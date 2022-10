In occasione del 25esimo anniversario della serie Fallout, Bethesda, fra le altre cose, ha deciso di aprire una settimana di gioco gratuito all’interno del suo spin-off Fallout 76. La serie suddetta resta una delle più celebri all’interno del mondo dei videogiochi, segnando e coinvolgendo più di una generazione all’interno di un mondo che ha sempre saputo reinventarsi in qualche modo, aprendo la strada alle storie che conosciamo. La settimana di gioco gratuito per Fallout 76, comunque, sarà accessibile a partire dal 4 ottobre fino all’11, aprendosi ai giocatori di tutte le console, con la possibilità di muoversi senza pensieri, sperimentando le possibilità che il suo mondo può attualmente offrire.

In aggiunta tutti gli abbonati a Prime Gaming possono ottenere la versione PC di Fallout 76 attualmente inclusa con il loro abbonamento già dal 3 ottobre. Per quanto concerne, invece, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate, questi otterranno un mese di Fallout 1st, il servizio di abbonamento a pagamento che include l’accesso a server privati, disponibile fino al 24 ottobre.

Se siete interessati a maggiori dettagli legati alla celebrazione del 25esimo anniversario di uscita di Fallout, vi basterà andare sulla pagina dedicata, con Bethesda che promette che ogni settimana di ottobre ci sarà tutta una nuova gamma di “feste”, novità e regali oltre a quelli sopra descritti con Fallout 76. In questa pletora di elementi troveremo quindi nuove vendite, omaggi, funzionalità speciali e contenuti specificamente legati alla propria community.

In questo insieme di annunci è stato anche rivelato che a breve verrà pubblicato un aggiornamento di Fallout Shelter, titolo free-to-play, introducendo una nuova serie di missioni e obiettivi a tema alieno. Tutto ciò porterà all’aggiunta di nuovi nemici, a nuove armi, seguite da nuovi abitanti e un nuovo tema della stanza per i Vault. Vi ricordiamo che in questo caso si tratta del primo aggiornamento che il gioco riceve in quattro anni.