Fallout: storico gioco cancellato diventa realtà grazie a una mod

La saga di Fallout ha alle sue spalle una varietà di capitoli tutti diversi e ben variegati. Possiamo dividere questa storica IP in ben 3 tipologie di giochi: i capitoli classici sviluppati dallo storico team Black Isle Studios, la saga moderna creata da Bethesda e tutti i vari spin-off, compresi i capitoli più sperimentali che nel corso degli anni e delle generazioni hanno preso vita grazie a diversi team. C’è però un titolo che fu cancellato, e che oggi grazie ad alcuni modder sembra poter finalmente vedere la luce.

Parliamo del progetto Van Buren, quello che era il nome in codice per un sequel di Fallout 2 sviluppato da Black Isle Studios, e che poi fu cancellato nel 2003. Le informazioni su questo titolo perduto sono apparse online nel corso degli anni, e ora un gruppo di modder sta lavorando sodo per ricreare il progetto Van Buren con una mod di New Vegas chiamata Revelation Blues, con l’intento di dare vita ad un titolo ormai sepolto da anni.

Tramite la pagina dedicata di Nexusmod, il gruppo di modder ha dichiarato di voler rimanere il più possibile fedele alla storia originale del Fallout 3 di Black Isle Studios. In futuro il team prevede di aggiungere anche un gran numero di funzionalità personalizzate, ma per il momento il gruppo di modder si sta concentrando sullo sviluppo di questo progetto rimanendo il più fedeli possibili all’idea originale dietro al progetto Van Buren.

Il Fallout 3 “originale” di Black Isle ci portava nelle wasteland del 2253 con i giocatori che avrebbero interpretato un prigioniero evaso. Parti del progetto Van Buren furono riciclate in Fallout New Vegas, ma l’idea originale non fu mai più riproposta nei capitoli successivi della saga.