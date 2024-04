Phil Spencer gongola sul successo di Fallout e ricorda che è un franchise Xbox

Le vendite di Fallout sono salite in maniera spaventosa nel corso degli ultimi giorni, un po' per gli sconti presentati sui vari store, un po' per la bellissima serie tv di Prime Video, che sta lentamente avvicinando centinaia di migliaia di persone al franchise.

Oggi, Phil Spencer (Head of Xbox), ha dato il benvenuto a tutti i nuovi giocatori nel mondo post-apocalittico di Fallout, ricordando che la serie Bethesda è "nostra" e quindi facente parte delle innumerevoli IP Xbox presenti sul mercato.

Nel dettaglio ha dichiarato: "Congratulazioni a chiunque sia stato coinvolto (nella serie tv). Siamo entusiasti di dare il benvenuto a così tanti nuovi arrivati nel mondo di Fallout. Dall'apprezzatissimo show, che sta per avere una seconda stagione, alla nostra gamma di giochi di Fallout per console, PC e dispositivi mobile. Grazie a tutti per esservi uniti a noi nella Zona Contaminata."

Certamente è un periodo fortunato per la parte gaming di Microsoft: Fallout sta andando a gonfie vele e i giochi sbarcati su PS5, come Grounded e Sea of Thieves, stanno ottenendo numeri incredibili. In tutto questo, deve ancora arrivare il grande evento estivo, per ora vociferato per il 9 giugno 2024 e l'arrivo della prima esclusiva Xbox e PC (Hellblade 2), attesa per maggio.