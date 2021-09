Far Cry 6: ecco il Ray Tracing e FSR di AMD in azione

Tra meno di un mese arriverà Far Cry 6 sugli schermi dei videogiocatori, e AMD in giornata ha rilasciato un nuovo trailer per PC che mette in mostra il suo Ray Tracing e le funzionalità del FideltyFX Super Resolution (abbreviato FSR).

In Far Cry 6 il giocatore è immerso in un’ambientazione adrenalinica e caotica, nel bel mezzo di una guerriglia tra rivoluzionari, mercenari e forze governative di un’isola fittizia dei tropici chiamata Yara. Il nemico a questo giro è Anton Castillo, presidente-dittatore dell’isola impersonato dall’attore Giancarlo Esposito, disposto a usare ogni mezzo per riportare il suo paese all’antico splendore. Dall’altro lato, il giocatore impersona Dani Rojas, una guerrigliera che assieme a un gruppo di ribelli cerca di liberare la piccola nazione dal giogo del suo dittatore.

Il trailer, presente in coda all’articolo, mostra alcune scene in cui si mettono in moto gli algoritmi di AMD utili a potenziare la resa grafica. Possiamo osservare il Ray Tracing entrare in funzione con l’illuminazione globale e con le superfici riflettenti. Far Cry 6 è uno di quei giochi che si avvale del FSR di AMD al lancio, una tecnologia simile ai DLSS di Nvidia che interviene con le sue funzioni di up-scaling per dare una mano alle performance di gioco.

Con queste tecnologie in campo e con un’ambientazione che si promette essere una delle più vaste della storia della saga di Ubisoft, ci saranno sicuramente scenari mozzafiato da visitare come giungle, spiagge o la stessa città capitale di Yara. Da come si vede nel trailer di Far Cry 6, anche i combattimenti della rivoluzione avranno le loro performance visive spettacolarizzate dal Ray Tracing e dal FSR. Vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà ufficialmente il 7 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia, ma se volete già farvi un’idea di come sarà il gioco leggete la nostra prova. Se volete utilizzare le tecnologie di AMD descritte in questo articolo, assicuratevi prima di controllare i requisiti per PC. Date un’occhiata anche ai DLC già annunciati, disponibili post-lancio.