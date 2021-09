Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X|S sarà meno next-gen

Far Cry 6 è il prossimo grande titolo targatio Ubisoft in arrivo, e nonostante un rimando gli appassionati della serie non vedono l’ora di perdersi nella nuova regione esplorabile. In attesa di ritrovarci con il gioco in mano, però, sono emersi diversi dettagli sulle versioni console e PC.

A darci un’inquadratura più ampia sul lato tenico di Far Cry 6 ci ha pensato la redazione di Wccftech, la quale ha svelato in un intervista con Stephanie Brenham di Ubisoft che su PS5 e Xbox Series X|S il titolo sarà meno next-gen che su PC.

Questo perchè la versione console del nuovo Far Cry non avrà il supporto della tecnologia Ray Tracing, che sarà invece presente su PC. Tutto ciò a causa di alcuni cali di frame notati dal team di sviluppo nelle versioni console, dovuti proprio al tentativo di inserire il Ray Tracing anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà il prossimo 7 ottobre e sarà disponibile sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia e Amazon Luna.