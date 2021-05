Far Cry 6, Ubisoft non vuole mandare messaggi politici

Il reveal di Far Cry 6, avvenuto nel corso della prima serata italiana di ieri ha fatto pensare in molti che Ubisoft con il nuovo capitolo della serie stesse cercando di mandare un messaggio politico in merito a ciò che accade, ad esempio, su isole come Cuba. Durante un’intervista con il portale TheGamer, il narrative director Navid Khavari ha preso le distanze da questo genere di pensiero, specificando comunque che il gioco ha una connessione anche con il mondo reale dei guerriglieri e delle loro storie.

Con Far Cry 6, dunque, Ubisoft non ha intenzione di mandare messaggi politici. Il publisher e sviluppatore franco canadese ha infatti specificato che non intende schierarsi a favore o contro la causa dei guerriglieri. In realtà il team di sviluppo ha raccolto le storie (reali) e ne ha tratto ispirazione per poter realizzare una narrativa sì coerente ma ovviamente che si distacchi dalla realtà. Una visione decisamente complicata ma che nella mente di Ubisoft ha funzionato alla grande, riuscendo così ad offrire un titolo che poggia le sue gambe su una visione più o meno realistica dei guerriglieri anni ’50 e anni ’60.

Le dichiarazioni di Navid Khavari hanno comunque aiutato a chiarire ancora meglio la posizione di Ubisoft. “Ci siamo innamorati della cultura e delle persone che abbiamo incontrato. Ci siamo innamorati delle loro storie. Cuba è un’isola complicata e non volevamo parlare di ciò che accade sull’isola”. Da queste parole dunque traspare la volontà di replicare alcuni aspetti della rivoluzione in Far Cry 6 ma senza diventare portavoce di un messaggio o di voler replicare la situazione cubana.

Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021. Il titolo arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X e PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le informazioni e le novità sul mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento.