Fatal Frame potrebbe ritornare su Nintendo Switch in un futuro lontano

Fatal Frame potrebbe rivedere la luce, e forse non solo quella di una torcia alla ricerca di fantasmi dato che potrebbe tornare su Nintendo Switch. La mancanza di Fatal Frame sul mercato si fa sentire, anche se ogni tanto trapelano notizie sulla serie, con i fan che attendono trepidanti un nuovo capitolo, assente ormai dalla vecchia console meno fortunata di casa Nintendo, Wii U. Il sito Nintendo Everything qualche mese fa aveva chiesto al produttore Keisuke Kikuchi se ci fosse la possibilità che Fatal Frame ritornasse su Switch, nonostante Kikuchi mostrasse interesse al progetto non aveva fatto nessuna promessa.

La risposta dei fan della saga non è stata contenuta, per gli appassionati il titolo manca dall’ultimo capitolo Maiden of Black Water: “Questa serie è pubblicata per noi da Nintendo, ma io ne gestisco solamente lo sviluppo – continua Kikuchi – Il fatto che io sia disponibile a sviluppare un nuovo gioco, non significa necessariamente che possa accadere“.

Molti fan occidentali si chiedono però se ci sia la possibilità di rivedere anche delle remastered di Fatal Frame 2 e 4 su Nintendo Switch, considerando inoltre che il 4 non è mai stato rilasciato al di fuori del paese del Sol Levante e che il 2 è stato reso disponibile in Europa e Giappone. Kikuchi non ha potuto esporsi molto in merito alla possibilità di una remastered. “Sarà molto difficile che il progetto veda luce adesso, ma di sicuro non abbandonerò l’idea.” Il progetto risulta comunque di difficile la fattibilità nell’immediato, quasi impossibile per ora considerando inoltre che tutto il team di Kikuchi sia impegnato sulla serie Gust, ma in un non lontanissimo futuro questo potrebbe divenire realtà.

Nintendo quindi dovrebbe prendere in considerazione anche questa fetta di pubblico, la versatilità delle sue console per Fatal Frame sarebbe molto interesante, offrendo magari un avventura “casalinga” della caccia ai fantasmi, magari con l’introduzione di una periferica studiata per rendere più immersivo il gameplay? Certo fare affidamento sulla sola fanbase e su quanto detto da Kikuchi non possiamo fare nessuna previsione, noi fan attenderemo pazientemente altre notizie di Fatal Frame. Potrebbe non accadere mai ma un esclusiva su Switch potrebbe arrivare… Nintendo riesce sempre a stupire il suo pubblico, nessuno l’anno scorso si aspettava di vedere in un Nintendo Direct apparire The Witcher 3 su Switch.