FIFA 20: la eSerie A TIM viene ufficialmente sospesa

Questi ultimi mesi sono stati decisamente molto duri. Con una pandemia in corso, molte delle nostre abitudini quotidiane risultano difficili da svolgere. Proprio per questo, giorno dopo giorno, sempre più rami dell’industria moderna vengono “castrati”. Il lato eSports non è risultato certamente esente di difficoltà lungo queste settimane. In questi giorni tantissimi publisher hanno preso la dura decisione di cancellare o sospendere svariati tornei per colpa dell’epidemia in corso. A questa lista, si aggiunge ufficialmente anche Electronic Arts (e FIFA 20), che ha deciso di sospendere la eSerie A TIM.

“Per tutelare al meglio la salute di giocatori ed organizzatori, la FIFA 20 eSerie A TIM è sospesa e la sua programmazione rinviata a data da destinarsi, come tutti i tornei organizzati da EA Sports” ha dichiarato la compagnia attraverso un comunicato stampa. Tuttavia Electronic Arts non ha precisato se effettivamente la eSerie A TIM verrà totalmente cancellata (come già successo con il campionato italiano), o se il torneo rimarrà soltanto sospeso fino a data da destinarsi.

Viste le dinamiche della pandemia e lo stato nel quale si trova il nostro paese (e non solo), è sicuramente troppo presto per parlare della decisione. Tuttavia, un’effettiva cancellazione del torneo di FIFA 20 non ci sorprenderebbe affatto. L‘intero evento sarebbe dovuto partire il prossimo 23 Marzo, ma l’attuale situazione ha compromesso definitivamente l’andamento normale di questo evento (facendo saltare anche le fase di draft che doveva essere svolta lo scorso 9 Marzo).

Quindi quest’anno il calcio in Italia è destinato a fermarsi fino a data da destinarsi. Dopo la totale cancellazione della serie A, il lato eSports dava ancora speranza a molti. Ci tocca purtroppo aspettare e sperare che la situazione attuale migliori al più presto. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre attraverso la sezione dei commenti del sito!