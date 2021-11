FIFA 22 e un’ex-esclusiva PlayStation nei saldi di fine settimana di Steam

Dopo una valanga di sconti di metà settimana, Steam ha da poco annunciato quelli che sono i saldi per il weekend. Come al solito si rischia di perdersi nella miriade di giochi scontati, e per questo abbiamo deciso di raggruppare i più interessanti in questo nostro articolo. Se stavate cercando un videogioco con cui passare il fine settimana, sappiate che questi sconti sono perfetti per trovare ogni genere di esperienza.

Tra i pezzi da novanta di questi nuovi saldi di fine settimana di Steam c’è FIFA 22, la nuova iterazione sportiva di Electronic Arts. Se stavate aspettando l’occasione giusta per gettarvi nella nuova stagione calcistica, per tutto il weekend potete portarvi a casa FIFA 22 con uno sconto del 40%.

Come accennato poco fa, però, i saldi di fine settimana di Steam propongono qualcosa per tuti quanti. Se il fenomeno Death Stranding vi ha saputo affascinare, sappiate che io questi saldi l’ultima opera di Kojima Productions è attualmente scontata del 70%. Una delle storie più emozionanti è a portata di mano anche su PC dopo essere stata una delle esclusive PlayStation più amata ed elogiata della scorsa generazione.

Al solito i saldi di Steam non si fermano a solamente queste due produzioni, ma si espandono quasi per tutto il catalogo dello store digitale Valve. Per dare un’occhiata più approfondita a tutti i giochi scontati proposti in questo fine settimana, vi basta andare nella home della piattaforma digitale e scorrere tra gli infiniti titoli scontati.