Nelle ultime ore, un pacchetto ha creato scompiglio nell’economia di FUT in FIFA 23. Disponibile per pochi minuti, questo contenuto ha, infatti, praticamente regalato ai fan alcuni giocatori piuttosto rari dal valore elevato. Il risultato è stata la comparsa di questi giocatori in blocco sul mercato, cosa che, inevitabilmente, ha provocato un crollo verticale dei prezzi di acquisto per i calciatori in questione.

Intorno alle 19:00 italiane di ieri sera, infatti, EA ha per errore messo in commercio alcuni pacchetti contenenti dei giocatori FUT Hero scambiabili. Il valore di questi giocatori, prima di ieri, si aggirava mediamente sul milione di crediti. Tuttavia, il pacchetto è stato venduto a 25.000 crediti di gioco. Nonostante l’errore sia stato corretto in poco meno di mezz’ora, molti fan sono riusciti ad acquistarlo e mettere sul mercato i calciatori trovati. Tra questi, troviamo Yaya Toure che valeva quasi due milioni di crediti.

Come nel peggiore dei crolli di borsa, l’arrivo in massa di queste nuove carte sul mercato di FUT ha portato allo svalutarsi di tutti questi giocatori in FIFA 23. L’errore è dovuto al fatto che, in origine, il pacchetto doveva essere non scambiabile. In questo modo, infatti, tutte le carte ottenute dai giocatori per soli 25.000 crediti sarebbero rimaste ai loro proprietari. Tuttavia, i giocatori hanno presto scoperto di poter, invece, vendere le proprie carte rare.

Non è ancora chiaro quale saranno i provvedimenti presi da EA per questo grave errore. In casi analoghi, lo studio si è limitato a restituire ai giocatori le carte non scambiabili con dei nuovi pacchetti. Tuttavia, dal momento che molti utenti hanno già venduto i propri calciatori su FIFA 23 (che potete acquistare su Amazon), il rischio è che alcuni fan ricevano non solo i crediti della vendita ma anche una nuova carta non scambiabile da inserire nei propri team. Dopo la questione legata alle abilità dei portieri, EA ha un’altra gatta da pelare.