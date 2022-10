Oltre ai problemi del lancio, FIFA 23 sta continuando a far discutere. Come? Grazie alle abilità dei portieri, che sembrano decisamente fin troppo forti e con dei riflessi alquanto sovrannaturali. Le abilità degli estremi difensori, che da sempre sono il perno centrale di una squadra, nell’ultima iterazione della serie EA Sports ed Electronic Arts sono davvero fin troppo forti.

In una clip condivisa su Reddit è possibile notare come gli estremi difensori di FIFA 23 siano delle perfette macchine da guerra, in grado di parare praticamente qualsiasi pallone, neanche fossero dei robot. Nel filmato è possibile vedere come prima il portiere cerchi di parare il rigore buttandosi alla nostra sinistra, salvo poi modificare immediatamente la sua traiettoria e ritrovarsi immediatamente a destra. Un movimento che neanche Neo di Matrix sarebbe riuscito a fare, ma che i portieri del simulatore calcistico invece riescono a compiere senza troppi problemi, come se fosse completamente naturale.

Ovviamente, nel caso non fosse chiaro, stiamo scherzando. La clip in questione, molto simile a tante altre già presenti su Reddit, mostra chiaramente che si tratta in realtà di un errore nell’animazione e nell’intelligenza artificiale. Fortunatamente EA Sports è già corsa ai ripari, lanciando una nuova patch che mira proprio a risolvere questi piccoli problemi di gameplay. Patch del genere sono la norma nei giochi competitivi e molto spesso vengono rilasciate pochi giorni dopo il lancio, come in questo caso.

FIFA 23 è disponibile dal 30 settembre 2022 per PS4, PC, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch in versione Legacy Edition. Il gioco sarà l’ultimo della serie: dal prossimo anno, infatti, Electronic Arts lavorerà esclusivamente sul suo simulatore calcistico, chiamato EA Sports FC, ma al momento i dettagli in merito scarseggiano. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.