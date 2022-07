Tra circa due mesi, EA lancerà sul mercato il nuovo capitolo della sua celebre saga calcistica: FIFA 23. Le novità introdotte quest’anno sono parecchie e il titolo sarà ricordato come l’ultimo con il nome FIFA, dal momento che la partnership con la federazione sta per concludersi. Tra le varie novità, troviamo anche il ritorno ufficiale della Juventus tra le rose di Serie A.

La squadra è stata una presenza permanente nella serie di EA fino a quando non è stato confermato, nel luglio 2019, un accordo esclusivo con Konami per eFootball PES 2020. Questo accordo di esclusività è pluriennale, il che significa che la Juventus non è stata presente in FIFA 20, 21 e 22. Gli sviluppatori hanno dovuto rimediare inserendo il team con il nome Piemonte Calcio, completo di kit e logo immaginari. EA ha ora confermato, tuttavia, che la Juventus tornerà nella sua serie a partire da FIFA 23 a settembre in quella che definisce una partnership esclusiva pluriennale.

Ciò comporta il ritorno del nome, delle divise e del logo della Juventus, nonché dello stadio di casa del club, l’Allianz Stadium. L’ex giocatore Claudio Marchisio verrà aggiunto al gioco come FUT Hero e l’attuale giocatore della squadra Dušan Vlahović sarà un ambasciatore del gioco. Non è ancora chiaro, invece, cosa comporterà l’accordo per Konami e la sua serie eFootball, che attualmente vanta la Juventus come uno dei suoi principali club partner.

“Siamo entusiasti di riaffermare il nostro profondo impegno per il calcio italiano attraverso questa partnership esclusiva con la Juventus”, ha affermato David Jackson, vicepresidente del marchio EA Sports per FIFA. “Questo club fenomenale significa molto per noi e per i nostri fan e consentirà a EA Sports di continuare a offrire le esperienze calcistiche interattive più autentiche e complete possibili in FIFA 23 e nei capitoli successivi”. Infine, a maggio, EA ha dichiarato che inizierà una nuova era a luglio 2023 con l’introduzione della serie EA Sports FC che sostituirà FIFA.