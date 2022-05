Uno dei videogiochi di più successo nella storia recente di Square Enix è sicuramente Final Fantasy 14. Il titolo, un massive multiplayer online ambientato nell’universo della Fantasia Finale è stato in grado di rialzarsi dopo un periodo non certamente brillante, tanto da spingere il team di sviluppo e publisher a bloccare la vendita di nuove copie. Complice l’arrivo di Steam Deck, in tanti si chiedevano se sarebbe stato possibile poter giocare anche in mobilità al titolo e la risposta, da oggi, è sì.

Come riportato da PC Gamer, infatti, Valve ha lavorato all’ultimo update di Steam Deck e più nello specifico al launcher di Proton. La nuova build, ancora in beta, ha però sistemato un po’ di cose: la più importante è che da oggi Final Fantasy 14 è eseguibile sul nuovo hardware di Valve. Chiaramente bisogna tenere in conto che si tratta di un update ancora in fase di sperimentazione, dunque si potrebbero riscontrare dei problemi. Il gioco di casa Square Enix non è però l’unico a essere supportato dopo questo aggiornamento.

La lista di giochi compatibili è infatti decisamente lunga. Tra i nuovi giochi troviamo la remaster di Chrono Cross, One Piece. Pirate Warriors 4, Atelier Meruru, Warhammer: End Times – Vermintide, Star Wars Episode I Racer e molti altri. Le novità più importanti però riguardano sicuramente Elden Ring e Deathloop. Entrambi i giochi prima di questo update soffrivano di diversi crash, che ora parrebbero essersi risolti completamente.

Steam Deck continua a essere un successo commerciale e di critica. Sono oramai tantissimi i giocatori che hanno acquistato il nuovo hardware di Valve e sempre di più i produttori di terze parti intenzionati a far girare i loro giochi sulla “console”. Non solo software house però: di recente il nuovo hardware di Valve si è anche attirato l’attenzione di uno dei migliori produttori di ricambi e accessori per riparazioni, ovvero iFixit: trovate tutti i dettagli sui kit dell’azienda destinati a Steam Deck a questo indirizzo.