Final Fantasy 14: uno streamer usa il Duel Disk di Yu-Gi-Oh! come controller

Se pensavate di averle viste tutte, vi ricrederete leggendo in queste righe del fan di Final Fantasy 14 che ha deciso di usare il Duel Disk di Yu-Gi-Oh! come controller per il suo personaggio Astrologo, una classe del celebre RPG online di Square Enix che in gioco utilizza proprio delle carte.

Astrologi di Final Fantasy 14 e duellanti dell’anime di Yu-Gi-Oh! pare che abbiano in comune l’abitudine nel credere nel cuore delle carte. A confermarlo è la prova tangibile di Super Louis 64, uno streamer che ha deciso di unire le due passioni per le carte in un unico sistema: utilizzare i poteri dell’Astrologo mediante il Duel Disk di Yu-Gi-Oh!, un dispositivo che si vede nella serie animata dove gli sfidanti del gioco di carte su cui ruota tutta la saga posizionano le diverse creature e trappole pescate dal mazzo personale. Louis tra l’altro è stato già famoso per aver giocato a Dark Souls con dei pezzi di pizza.

Super Louis 64 è riuscito a mappare alcuni controlli sul Duel Disk in questa maniera: ogni slot presente sul dispositivo corrisponde a un membro del party di Final Fantasy 14 (tranne uno visto che ogni party può avere massimo 4 persone), e posizionando un certo tipo di carta di Yu-Gi-Oh! sui suddetti slot garantisce ai membri di squadra magie di buff. La parte più difficile del creare una cosa del genere, secondo Super Louis 64, è stata sicuramente capire come rendere conduttive le carte di Yu-Gi-Oh! assegnando ad ognuna di esse un buff diverso. Alla fine ha optato per dotare ogni carta di una vernice conduttiva che può essere riconosciuta facilmente dal materiale di cui è rivestito ogni slot del Duel Disk.

I'm EXTREMELY proud that the #Yugioh x #FFXIV duel disk controller works good enough for dungeon and raids with random people. Weeks of work to get this to work was well worth it.

The hardest part was actually using the disk. My forearm is wayyy to big to wear it anymore 😂 pic.twitter.com/AdWEJe0185

— Super Louis 64 (@SuperLouis_64) August 23, 2021