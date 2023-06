Se analizziamo Final Fantasy 16 sotto la lente d’ingrandimento dei contenuti post game non troviamo granché. Il principale template seguito da Square Enix per questo capitolo è rappresentato dalle cacce (ne abbiamo parlato in questa guida) e dai Cronoliti, particolari manufatti sparsi per tutta Valisthea che obbligano il giocatore a conoscere da vicinissimo il proprio Eikon. Oggi vediamo dove trovare i cronoliti in Final Fantasy 16!

Dove sono i cronoliti in Final Fantasy 16?

All’interno del gioco ci sono 7 cronoliti, uno per ogni Eikon (o quasi, quello di Ifrit al momento è ancora assente).

Questi si sbloccano soltanto andando avanti con la trama (il primo si sblocca soltanto dopo aver sconfitto Titano per intenderci) e il nostro consiglio generico è quello di lasciarli tutti quanti per le sezioni finali del gioco poiché non ci sono vantaggi tangibili a completare un cronolito (se non ciò che si è appreso nel tentativo di utilizzare Eikon che magari fino a quel momento si ignoravano).

Ecco tutte le loro posizioni:

La mano di Hyperion (Fenice): Provincia imperiale di Rosaria, Covoni verdi

(Fenice): Provincia imperiale di Rosaria, Covoni verdi La mano di Iapetus (Ramuh): Sacro impero di Sanbreque, Valle di Norvent (vicino alla porta del fiume di Caer Norvent

(Ramuh): Sacro impero di Sanbreque, Valle di Norvent (vicino alla porta del fiume di Caer Norvent La mano di Mimas (Bahamuth) Sacro impero di Sanbreque, all’estremità occidentale di Capo Orsiere

(Bahamuth) Sacro impero di Sanbreque, all’estremità occidentale di Capo Orsiere La mano di Titano (Titano): Repubblica di Dhalmekia, rientranza nord dell’altipiano chiamato “Deserto del velkroy settentrionale”

(Titano): Repubblica di Dhalmekia, rientranza nord dell’altipiano chiamato “Deserto del velkroy settentrionale” La mano di Dione (Garuda): Repubblica di Dhalmekia, Valle di Drakos, vicino all’obelisco Echi di Krozjit

(Garuda): Repubblica di Dhalmekia, Valle di Drakos, vicino all’obelisco Echi di Krozjit La mano di Enceladus (Shiva) : Regno di Waloed, zona est di Vidagraes, vicino al collegio

: Regno di Waloed, zona est di Vidagraes, vicino al collegio La mano di Rhea (Odino): Regno di Waloed, Radura sinistra del varco furioso, sentiero meridionale

Una volta trovati e completati tutti i cronoliti si ottiene il cimelio Circolo di Malius, indispensabile per ottenere il trofeo Accumulatore (e necessario quindi per l’ambito trofeo di Platino di Final Fantasy 16).