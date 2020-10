Final Fantasy 16: sviluppo più avanti di quanto immaginavamo

Nonostante sia passato quasi un mese dall’annuncio di Final Fantasy 16, tutti gli appassionati del franchise nato nel 1987 aspettano notizie, incrociando le dita che il lavoro stia procedendo bene. Il gioco infatti, è privo di una vera e propria finestra di lancio, cosa che potrebbe far preoccupare alcuni utenti ma in queste ore, grazie ad un particolare annuncio pubblicato dalla stessa Square Enix, abbiamo nuove informazioni riguardanti questo misterioso progetto in mano a Naoki Yoshida, director dell’ottimo MMORPG Final Fantasy 14.

Nell’annuncio di lavoro pubblicato dall’azienda nipponica viene riportato che lo sviluppo sta procedendo a pieno ritmo nonostante i problemi relativi al COVID 19.”Abbiamo già completato lo sviluppo di base e la produzione degli scenari, stiamo tutt’ora continuando a creare personaggi e ambientazioni su larga scala, a costruire le boss battle e ad espandere e migliorare i tool di sviluppo.”

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, visto il problema di scala mondiale, il team di sviluppo sta lavorando principalmente da remoto, oltre a tutto questo Square Enix ha dichiarato che sono alla ricerca di personale per lavorare sulle cutscene, moveset dei personaggi in game e tanto altro ancora. Ad oggi quindi sappiamo che il titolo uscirà in esclusiva console per PS5 (non hanno ancora chiarito se temporaneamente o meno), inoltre che secondo diversi insider i lavori sono cominciati ben quattro anni fa e che il sito ufficiale dovrebbe debuttare alla fine di questo mese. Detto questo e viste le ultime dichiarazioni citate poco fa, Final Fantasy 16 potrebbe davvero uscire nel giro di pochi anni. Purtroppo in questo momento possiamo solo speculare a riguardo, ma noi non vediamo l’ora di mettere le mani su Final Fantasy 16, visto che il trailer di presentazione è risultato davvero ben fatto.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettate anche voi Final Fantasy 16? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo nuovo ed imperdibile capitolo di uno dei franchise più amati della storia del medium videoludico.