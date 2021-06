Final Fantasy 7 Remake Intergrade, i DLC di PS4 sono gratuiti su PS5

Pochi giorni ci separano ormai dal rilascio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione migliorata per PlayStation 5 del capitolo precedentemente rilasciato su PlayStation 4. Nelle ultime ore, infatti, Square Enix sta pubblicando alcune interessanti informazioni su questa edizione del titolo, al fine di aggiornare gli utenti su tutte le novità, tra il nuovo capitolo dedicato a Yuffie e tutte le modalità per effettuare un corretto e indolore passaggio dalla versione PS4 a quella PS5.

La compagnia ci aveva già fatto sapere che con l’aggiornamento 1.02 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, rilasciato proprio oggi, sarebbe stato possibile trasferire i salvataggi dalla versione PS4 a quella per PS5. Adesso invece veniamo a sapere un’altra interessante informazione: tramite un tweet con il profilo Twitter ufficiale del gioco, Square Enix fa sapere che tutti i DLC precedentemente presenti su PlayStation 4 saranno gratuiti per coloro che acquisteranno Final Fantasy 7 Remake Intergrade, e che li possedevano in passato.

I possessori di PS5 non dovranno fare altro che scaricare dal PlayStation Store il DLC gratuito chiamato Final Fantasy VII Remake Item Pack: i contenuti che ne fanno parte sono 5 accessori e Chocobo Chick, Cactuar e la Materia Carbuncle Summoning. Peraltro, ricordiamo che i giocatori PlayStation 5 dovranno acquistare separatamente l’episodio Yuffie. Quest’ultimo, come sottolinea Square Enix, è molto importante perché collega la prima parte di Final Fantasy 7 Remake alla seconda.

If you previously owned the DLC items for the PS4 version of @FinalFantasy VII Remake, and have upgraded to the PS5 version via the free enhancement upgrade, you will still need to download the free FFVII Remake Item Pack in order to use them on PS5. [3/3]

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 3, 2021