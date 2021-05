Final Fantasy 7 Remake Parte 2 non sarà all’E3 2021?

Tra il rilascio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PlayStation 5, l’annuncio di Dragon Quest 12 e il remake del terzo capitolo, Square Enix sta sicuramente spingendo molto sulla realizzazione di opere di qualità. Basti pensare a tutti gli altri titoli rilasciati o programmati nei prossimi mesi per capire come il publisher sia più attivo che mai. Tuttavia, un insider potrebbe aver svelato novità poco positive per gli amanti di Final Fantasy riguardo gli annunci della compagnia durante l’E3 2021.

Secondo il leaker Navtra, infatti, è molto probabile che Square Enix non mostrerà Final Fantasy 7 Remake Parte 2 nel corso dell’E3 2021. Lo afferma proprio su ResetEra, rispondendo a un utente che chiedeva sulla presenza del gioco alla fiera losangelina digitale: sebbene non abbia data per certa la sua affermazione, il “no, non penso che ci sarà” lascia poco su cui discutere. Difficile dire fino a che punto la sua risposta possa rivelarsi veritiera, soprattutto perché l’E3 2021 sarebbe un momento perfetto per mostrare per la prima volta la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake.

Square Enix ha già puntato molto su una delle sue serie più importanti, quella di Dragon Quest, durante l’anniversario dedicato. Di conseguenza, è lecito avere aspettative anche riguardanti Final Fantasy: senza dubbio il publisher tiene pronti alcuni importanti annunci per l’edizione digitale della fiera losangelina, ma la possibilità che non vedremo Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è sicuramente concreta.

Peraltro, il leaker Navtra si è precedentemente rivelato molto affidabile, avendo svelato correttamente in passato alcune informazioni su Final Fantasy 16 o, ancor più di recente, il possibile spin-off di Final Fantasy in collaborazione con Team Ninja. Tuttavia, come sempre vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze e di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere eventuali conferme o smentite direttamente da Square Enix, che potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni.