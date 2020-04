Final Fantasy 7 Remake “irrompe” nella nuova conferenza stampa del presidente Conte

Venerdì 10 aprile è stata la data di uscita ufficiale dell’atteso Final Fantasy 7 Remake e il giorno in cui il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato l’estensione del lockdown sino al tre maggio prossimo e l’apertura di alcune attività già subito dopo Pasqua. I due aspetti, per insolite ragioni, hanno finito per sovrapporsi su internet.

Amerigo “IlCirox” Cirelli che nei video della sua pagina Facebook unisce abitualmente la cronaca politica ai videogiochi, ha pubblicato un filmato che unisce la versione originale di Final Fantasy 7 alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio con la dicitura: “Festeggiamo l’uscita di Final Fantasy VII Remake con un video a tema”. Il filmato mostra il passaggio della conferenza stampa in cui Conte respinge le critiche dell’opposizione sul MES, assimilando la portata delle dichiarazioni a Bahamut Zero, una delle evocazioni più potenti della versione originale di Final Fantasy 7. Uno dei meme de IlCirox, in quel caso riguardante la serie cult Adrian, era recentemente stato citato nell’adattamento italiano di Persona 5 Royal.

Sempre durante la conferenza stampa del premier Conte qualcuno, nei commenti, ha voluto rivendicare il proprio diritto a poter giocare l’ultimo titolo Square Enix chiedendo la riapertura dei punti vendita di GameStop dove molti giocatori avevano prenotato le copie di Final Fantasy 7 Remake. Negli ultimi giorni comunque la catena di negozi ha dato la possibilità di convertire i soldi della propria caparra in gift card da spendere per acquisti online.

Final Fantasy 7 Remake è disponibile ufficialmente dal 10 aprile su PlayStation 4 dove il gioco resterà in esclusiva per un anno, mentre continuano a moltiplicarsi le ipotesi sulla (comunque scontata) versione per PC.