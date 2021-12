Final Fantasy 7 Remake: upgrade PS5 gratuito per chi possiede la versione PS Plus

Il servizio in abbonamento PlayStation Plus da la possibilità di riscattare ogni mese ben tre giochi a costo zero. Nel corso dell’ultimo anno il pezzo da novanta è stato senza ombra di dubbio il recente Final Fantasy 7 Remake. Il titolo Square-Enix, però, ha fatto discutere diversi appassionati dopo che si è scoperto che non avrebbe supportato in alcun modo l’update alla versione PlayStation 5.

Questa mancanza non ha permesso ai possessori di PS5 di godere al massimo dell’esperienza, limitandosi a giocare alla versione PlayStation 4 dell’attesissimo remake. Proprio in queste ore, però, Square-Enix ha deciso di fare un bel regalo di natale a tutti gli abbonati al servizio PS Plus, andando ad aggiungere finalmente il supporto all’upgrade next-gen a Final Fantasy 7 Remake, in via del tutto ufficiale e gratuita.

Coloro che hanno riscattato Final Fantasy 7 Remake grazie al servizio PlayStation Plus lo scorso marzo 2021 potranno finalmente eseguire l’aggiornamento alla versione PS5 del gioco senza costi aggiuntivi il prossimo mercoledì 22 dicembre. Oltre a questo, la compagnia giapponese ha annunciato uno sconto del 25% per il DLC Episode Intermission di Final Fantasy VII Remake con protagonista Yuffie Kisaragi.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021