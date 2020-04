Final Fantasy 9: l’ultimo aggiornamento su Steam cancella il gioco

Molti dei titoli classici di Square Enix approdati su Steam, hanno mosso un gran numero di critiche da parte degli appassionati nell’arco del tempo. Ma stando ad alcune testimonianze apparse in rete nelle ultime ore, sembrano far pensare che ciò che sta capitando con l’ultimo aggiornamento di Final Fantasy 9 sulla piattaforma di Valve abbia degli effetti a dir poco catastrofici sul porting del nono amatissimo capitolo della saga JRPG.

Le lamentele si sono accatastate in fretta sul social network ResetEra, dove le esperienze di alcuni videogiocatori raccontano che l’ultimo aggiornamento su Steam porta alla cancellazione dei file di gioco di Final Fantasy 9. Senza più alcun file nella cartella del gioco, va da sé che non sarà più possibile far partire il gioco, costringendo i giocatori a provare a reinstallare il gioco; ma ecco che qui entra in scena un altro nuovo errore.

Tentando di installare nuovamente Final Fantasy 9, il programma di installazione di Steam dirà che sarà necessario avere bisogno di tutti gli 0 MB di spazio libero sul proprio PC. Al momento quindi, non sembra esserci alcun modo per i giocatori di riscoprire, o scoprire per la prima volta, uno dei capisaldi del genere JRPG. Servirà attendere un modo per riottenere una versione Steam funzionante del gioco.

Vi ricordiamo che nel frattempo è in procinto di uscire il remake di Final Fantasy 7, più precisamente i possessori di PlayStation 4 potranno tornare a Midgar a partire dal prossimo 10 aprile. Mentre i possessori di Xbox One o i giocatori PC dovranno aspettare un anno prima di avere tra le mani Final Fantasy 7 Remake. Cosa ne pensate del recente problema che sta affligendo la versione Steam di Final Fantasy 9?