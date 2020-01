Final Fantasy VII Remake: un trailer per la statuetta di Cloud

Quando si parla di Final Fantasy VII Remake si manifestano sentimenti decisamente variegati, se da prima la nostalgia ne fa da padrona, la realtà dei fatti porta a una cauta seppur trepidante attesa. Il titolo Action RPG sviluppato e pubblicato ovviamente da Square-Enix come ben sappiamo è stato rinviato al 10 aprile 2020 suscitando un po’ di delusione. Il gioco infatti doveva uscire inizialmente il 3 marzo dello stesso anno, ma gli sviluppatori hanno deciso di prendersi un mesetto in più di tempo per lavorare, come abbiamo scoperto in queste ore inoltre per chi ha prenotato il bundle dovrà confermarlo attraverso un link in una mail inviata dai programmatori.

Square-Enix e Play Arts Kai hanno recentemente pubblicato un piccolo trailer che ci mostra la statuetta di Cloud sulla moto inclusa nella collector edition di Final Fantasy VII Remake. Sul sito giapponese di Square-Enix è possibile infatti preordinare il bundle al costo di 37.000 yen (circa poco più di 300 euro). Qui di seguito vi mostriamo il trailer in tutta la sua bellezza.

Come possiamo vedere la figure di Cloud e la Hardy Daytona sono visivamente incredibili e ben dettagliati. Inoltre la statuetta potrà essere acquistata da tutti quelli che non hanno potuto acquistare la collector edition il giorno della data di uscita della prima parte del gioco. Maggiori informazioni su questo e sul titolo verranno rilasciati al Tapei Game Show 2020 in programma a fine febbraio. Speriamo di ricevere notizie aggiuntive sul gioco e magari scoprire finalmente di quante parti sarà diviso, visto che Square-Enix non ha ancora specificato bene il tutto.

Siete riusciti a pre ordinare questo bundle? Cosa ne pensate della statuetta e della iconica moto del protagonista? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo di rimanere sintonizzati su Game Division per ulteriori novità riguardante Final Fantasy VII Remake.