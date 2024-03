Ubisoft PC Games & DLCs, su Amazon fino al 85% di SCONTO

Nel mondo dei videogiochi, poche saghe hanno saputo lasciare un'impronta così profonda come quelle prodotte da Ubisoft. Assassin's Creed e Far Cry non sono solo titoli; rappresentano vere e proprie porte d'accesso a mondi lontani e avventure mozzafiato. Questa settimana, Amazon ha lanciato un'iniziativa imperdibile per gli appassionati e i neofiti del settore: una serie di sconti che raggiungono l'incredibile quota dell'85% su alcuni dei capitoli più amati di queste serie e non solo. Se volete esplorare mondi ricchi di storia, azione e avventura, non c'è momento migliore per immergervi nelle epiche saghe di Ubisoft. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

Offerte Ubisoft, chi dovrebbe approfittarne?

Assassin's Creed Odyssey si distingue come una delle esperienze più immersive e dettagliate dell'intera saga. Ambientato nella Grecia del V secolo a.C., nel pieno della guerra del Peloponneso, offre ai giocatori un incredibile livello di libertà e una narrazione avvincente. Con uno sconto dell'80% sull'Ultimate Edition, che include il gioco base, il pacchetto Deluxe e il Season Pass, è un'occasione da non perdere per immergersi in un'avventura epica, tra miti, leggende e storia.

Con Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci trasporta nell'epoca vichinga, offrendo un mix riuscito di esplorazione, combattimento e strategia. Il giocatore assume il ruolo di Eivor, un guerriero vichingo, con l'intento di costruire e espandere il proprio insediamento in Inghilterra. Grazie all'offerta attiva su Amazon, diventa accessibile una delle esperienze più ricche e complesse dedicate all'epoca dei Vichinghi. Non perdete l'opportunità di immergervi in queste affascinanti avventure!

Diversamente dai titoli precedenti, Far Cry 5 catapulta il giocatore nella contemporanea contea di Hope, Montana, dove una setta fanatica minaccia la libertà della comunità. Offrendo un gameplay dinamico e variegato, arricchito da una narrazione intensa, Far Cry 5 si conferma come uno dei capitoli più audaci e controversi della serie. L'offerta su Amazon lo rende un must-have per chi ama le storie avvincenti e le ambientazioni realistiche.

Queste offerte rappresentano un'occasione unica per arricchire la propria libreria digitale con titoli di grande valore a una frazione del loro prezzo di listino. Che siate appassionati di lunga data o desideriate scoprire nuove storie, l'iniziativa di Amazon fa al caso vostro. Non lasciatevi scappare questa opportunità di aggiungere alcuni dei migliori giochi Ubisoft alla vostra collezione.

