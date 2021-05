Flashback 2: annunciato il sequel di un grande classico, uscita e dettagli

Il medium videoludico ha saputo sempre regalarci esperienze a dir poco indimenticabili fin dai suoi albori. Anche in un periodo in cui i videogiochi non erano in grado di riprodurre quasi fedelmente la realtà come oggi, i vari team di sviluppo e le personalità del settore riuscivano comunque a cerare dei veri e propri cult che rimangono nei cuori degli appassionati ancora oggi. Per questo l’annuncio di Flashback 2 ha scosso un gruppo di appassionati che, nei primi anni ’90, furono letteralmente folgorati dalla creazione di Paul Cuisset.

Ad annunciare il progetto è stata Microids insieme allo stesso Paul Cuisset, storico ideatore della saga che tornerà dopo quasi 26 anni a realizzare un gioco ambientato nell’universo sci-fi creato nel 1992. Sebbene Flashback 2 sembra porsi come un sequel diretto del primo gioco, non va dimenticato che nel 1995 ci fu Fade to Black, un seguito che provò a traslare il gameplay e le atmosfere create nel primo Flashback in un gioco d’azione in tre dimensioni.

Microids e Cuisset, per ora, si sono limitati a darci solo qualche fugace informazione su Flashback 2, dichiarando che attualmente il gioco è in via di sviluppo e vedrà la luce non prima del 2022 diventando disponibile su PC e console. “Realizzare un seguito di Flashback è qualcosa che volevo fare da diverso tempo. Non vedo l’ora che i giocatori possano accompagnare Conrad B. Hart in una nuova avventura dopo così tanti anni” ha dichiarato Paul Cuisset.

Anche il CEO di Microids, Stéphane Longeard, ha voluto commentare questo speciale annuncio, affermando di essere estremamente felice di poter riportare sul mercato un IP così importante come quella di Flashback con il suo sequel, lodando inoltre la grande visione proposta da Cuisset con i suoi lavori e il suo talentuoso team di sviluppatori.