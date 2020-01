Focus Home Interactive annuncerà presto un nuovo gioco

In questi ultimi anni Focus Home Interactive ha saputo ritagliarsi uno spazio parecchio importante tra le case di sviluppo e gli editori del panorama videoludico moderno. La società ha registrato notevoli profitti e in questi anno ha collaborato con molti team di sviluppo medio piccoli in svariati progetti sia recenti che futuri. Ora, siamo in procinto ad assistere a un nuovo annuncio frutto dalla collaborazione tra Focus Home e Blackbird Interactive.

La notizia arriva da un comunicato stampa pubblicato da Focus Home Interactive. Al momento non sono ancora stati rilasciati ulteriori dettagli sul gioco, l’unica certezza è che si tratterà di un IP originale. Il team di Blackbird Interactive è principalmente noto per la serie di giochi strategici, Homeworld, ci possiamo quindi aspettare che vogliano riproporre ciò in cui sono già bravi, oppure uscire completamente dalla comfort zone e proporci qualcosa di completamente diverso ed inaspettato.

Il gioco sarà presentato il mese prossimo durante il PAX East 2020 che si terrà a Boston, nel Massachusetts. Nel frattempo Rob Cunningham, CEO e fondatore di Blackbird Interactive ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di lavorare con il team Focus. Dal nostro primo incontro è stato chiaro che sarebbero stati perfetti per aiutarci con il nostro nuovo gioco innovativo e di proporlo a un vasto pubblico. Focus condivide in modo sincero la nostra visione che ci porta a creare titoli originali e di alta qualità, e hanno completamente abbracciato il nuovo mondo che stiamo creando. Ci sentiamo estremamente fortunati e grati per questa opportunità!”

Non ci sono stati altri dettagli sul nuovo gioco nato da questa collaborazione, quindi non ci resta che aspettare il mese prossimo per scoprire cosa sta bollendo nella pentola di Focus Home Interactive e Blackbird. Che tipo di gioco vi aspettate da questa nuova collaborazione?