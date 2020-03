For Honor: nuovo evento a tema Prince of Persia disponibile

Prince of Persia si appropria di For Honor e prende parte ad un evento di gioco cross-brand denominato Blades of Persia che sarà giocabile da oggi fino al 2 Aprile. Questo evento trasformerà For Honor per un tempo limitato di tre settimane. Durante questo periodo, oltre ad una nuova modalità di gioco, Ruler of Time, sarà disponibile una nuova missione per la modalità Arcade e una serie di nuovi oggetti ispirati a Prince of Persia. Sarà invece disponibile per tutti i giocatori un pass evento gratuito.

Di seguito il blurb: ”Dopo una tempesta di sabbia scesa sulle terre di Heathmoor, il Principe di Persia arriva per puntare la sua pretesa al trono in For Honor. Porta un esercito di creature di sabbia sulla sua scia per una speciale modalità di gioco a tempo limitato, Ruler of Time, che incarica gli eroi di combattere e sconfiggere lui e i suoi servi di sabbia in una variante della mappa del Dominio del Porto. Durante l’incontro, il Principe uscirà periodicamente da un tornado di sabbia e cercherà di distruggere tutti gli eroi sulla sua strada con il leggendario Pugnale del Tempo.”

Oltre a questa speciale modalità a tempo limitato, For Honor porterà alcune modifiche a tema Prince of Persia. Tra queste modifiche troveremo un menu di gioco completamente rinnovato insieme a nuovi elementi grafici e musiche provenienti dal mondo di Prince of Persia.

L’evento porta con se oggetti di personalizzazione a tema e l’accesso a 30 livelli di equipaggiamenti e bottini ispirati a Prince of Persia. Con i nuovi livelli gratuiti, si possono ottenere un nuovo vestito da battaglia effetto Sand Mood, una cornice per l’emblema e 26 nuovi ornamenti, oltre a recuperi, acciaio e casse che si possono trovare lungo il percorso. Sarà inoltre possibile acquisire i seguenti oggetti:

26 nuove armi – saccheggiabili sul campo di battaglia.

Due abiti illustri: Ratash e Sandwraith – disponibili nel negozio di gioco per 20.000 pezzi d’acciaio.

L’esecuzione del Principe – disponibile per l’acquisto tramite il negozio in-game per 10.000 pezzi d’acciaio.

Man mano che le sabbie del tempo scorreranno durante l’evento il Principe abbraccerà le sue radici malvagie trasformandosi nel Principe Oscuro, che vedrà l’inizio di una nuova modalità di gioco il 19 Marzo.