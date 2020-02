Prince of Persia The Dagger of Time: ecco il nuovo gioco di Ubisoft

Ubisoft è una compagnia prolifica: tutto si può dire ma non che non tenti sempre di proporre nuove IP o, perlomeno, nuovi brand di IP già esistenti, ottenendo spesso un notevole successo. Al tempo stesso, però, la società francese ha messo da parte qualche vecchia saga molto amata, come Splinter Cell e Prince of Persia. Se la prima sembra destinata a rimanere nelle retrovie ancora per un (bel?) po’, per la seconda abbiamo nuove notizie. Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco: Prince of Persia The Dagger of Time.

Prima di iniziare a sperare, però, vi diciamo subito che non è quello che sperate. Non si tratta di un nuovo capitolo principale, ma si un’avventura co-op per VR. In realtà, sembra un gioco molto interessante: secondo quanto riportato da Ubisoft, dovremo esplorare gli ambienti, arrampicarci e usare poteri magici per risolvere vari puzzle per sfuggire dalla Fortezza del Tempo. Si tratta in altre parole di un gioco escape room.

Prince of Persia The Dagger of Time non è il primo escape room game realizzato da Ubisoft; lo stesso team che è al lavoro su questo nuovo titolo ha realizzato altre due opere VR basandosi sull’IP di Assassin’s Creed. Si tratta quindi di un gioco che semplicemente “usa” il mondo di Prince of Persia: gli sviluppatori assicurano però che tratteranno con rispetto l’universo narrativo del gioco e lo renderanno un vero Prince of Persia.

Come già detto, infatti, ci sarà esplorazione verticale al pari di un capitolo regolare e ci sarà anche la possibilità di manipolare il tempo. Il gioco includerà inoltre delle funzioni di accessibilità per aiutare anche i giocatori con mobilità limitata o senza alcuna esperienza in questo tipo di giochi. Per ora non è stata indicata una data di uscita.