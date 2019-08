Fortnite 10.0: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

L'aggiornamento di Fortnite 10.0 è finalmente disponibile: ecco le novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Siamo arrivati alla conclusione della Stagione 9 e l’inizio della tanto ambita Stagione 10 di Fortnite. La Stagione 10 di Fortnite ha infatti ufficialmente preso il via oggi (giovedì 1 agosto) con l’aggiornamento Fortnite 10.0. Le novità introdotte sono moltissime, come anche la risoluzione di diversi bug. Ma vediamo ora tutte le novità introdotte per Fortnite Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

Fortnite Battaglia Reale B.R.U.T.O.

Un nuovo veicolo per due persone dove, un giocatore può controllare il movimento mentre il suo partner controlla il fuoco. Chi si sente particolarmente avventuroso può provare a cavarsela da solo alternando pilotaggio e artiglieria! Zone di fenditura

Luoghi ormai perduti hanno cominciato a riapparire, anche se non sono più come prima… Salta in azione e scopri quali misteriosi cambiamenti di gioco hanno in serbo.

Fortnite Salva il Mondo Mettiti in marcia

Preparatevi per un viaggio tutto d’azione mentre aiutate Quinn e compagni per trasmettere la sua Canzone dell’estate in Fortnite 10.0. Non si sa mai quali sfide e ostacoli potreste incontrare lungo il percorso, e solo il viaggio è metà dell’avventura. Carica il furgone e raduna il gruppo, è ora di mettersi in marcia! È arrivato l’Armadietto!

Le emote, i pacchetti musica e le schermate di caricamento che preferisci ora sono disponibili in Salva il mondo. Li trovi alla scheda Armadietto!

Modalità Creativa Telecomando Tempesta avanzata

Ora puoi replicare la tempesta dell’ondata 10 di Battaglia reale o creare la tua tempesta a più fasi. Segnalatore Tempesta avanzato

Ti permette di personalizzare fasi specifiche o di impostare il numero di fasi di Telecomando Tempesta avanzata. Zona smilitarizzata

Mentre si trova in una Zona smilitarizzata, un giocatore non può sparare con un’arma, brandire un piccone, lanciare una granata o usare oggetti. MAT Duello Rottamatore

Porta i rottami all’inceneritore per ricevere punti per la tua squadra. Più grande è il rottame, maggiori saranno i punti. MAT Tenzone all’Astrostazione

Combatti contro le altre squadre per ottenere il maggior numero di punti dalle zone di cattura! Arrampicati in cima alle torri Fast Food proteggendo il VIP! Usa le granate a impulso e altri potenziamenti per far esplodere le altre squadre fuori dalle zone di cattura!

Ulteriori correzioni ed aggiunte Fortnite 10.0 ha inoltre introdotto le missioni, in aggiunta alle consuete sfide della settimana. È ora disponibile anche il Pass Battaglia Stagione X con relative ricompense, tra cui la skin esclusiva Lord-X, accessibile esclusivamente acquistando il Battle Pass al prezzo di 950 V-Buck. Oltre a nuovi contenuti, Fortnite 10.0 ha portato anche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, in particolare per la modalità Battaglia Reale, la più popolare tra i giocatori. Dall’annuncio rilasciato, Epic ha lavorato per risolvere bug legati al comparto tecnico, migliorare le prestazioni su Xbox One e Nintendo Switch, i replay e correggere problemi di grafica, animazioni e comparto sonoro.