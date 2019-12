Fortnite 11.30.1: tutte le novità dell’aggiornamento

Durante l’evento Fortnite x Star Wars di sabato 14 dicembre si sono verificati non pochi problemi ai server del gioco tanto che Epic era stata costretta a rinviare di una decina di minuti l’inizio. Molti utenti, in ogni caso, non sono riusciti a effettuare il log in tanto che l’azienda ha poi deciso di estendere a tutti la ricompensa del deltaplano TIE whisper che era inizialmente previsto solo per chi avrebbe partecipato all’evento che si è tenuto a Rapide Rischiose.

Anche dopo l’evento, però, sono continuati i problemi per entrare nel gioco tanto da convincere Epic a intervenire con una patch, si tratta della 11.30.1 che segue quella che era stata rilasciata nel corso della giornata di giovedì 12 dicembre. In un tweet sull’account Fortnite Status è stato spiegato che la patch serve a risolvere i problemi di stabilità verificatisi su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In un altro tweet, Epic ha poi spiegato che è stato disabilitato in via temporanea anche il supporto alle DirectX 12 introdotto nel novembre scorso con l’aggiornamento 11.20 e ha ringraziato gli utenti che avevano segnalato i problemi. L’azienda ha poi aggiunto di avere raccolto informazioni molto utili spiegando che il supporto alle DirectX 12 dovrebbe essere reintrodotto all’inizio del prossimo anno con alcuni correttivi. Per quanto riguarda le dimensioni della patch di oggi, il file per PC è di 104 MB mentre quello per PlayStation 4 è di 368,3 MB.

La presentazione della clip inedita tratta da Star Wars IX: L’ascesa di Skywalker ha dato ieri sera il via ufficiale al crossover Fortnite x Star Wars. Sono stati aggiunti sia le spade laser che i blaster insieme ad alcune nuove sfide e a tre ricompense gratuite. Attraverso il data mining sono state scoperte inoltre due nuove skin di Kylo Ren e Zorii Bliss e i paracadute della Millennium Falcon e della Y-Wing.